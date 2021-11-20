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Фигурное катание

Ягудин: Косторной нужно больше прокатов, чтобы не падать с акселя

Фигуристка допустила падение с тройного акселя на этапе Гран-при во Франции

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпионка Европы Алена Косторная способна справляться с тройным акселем, но только в случае большего количества прокатов. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

На этапе Гран-при в Гренобле Косторная заняла второе место, в произвольной программе фигуристка допустила падение с тройного акселя. Победу одержала Анна Щербакова, третьей место заняла японка Вакаба Хигути.

"Даже если спортсмен падает, я вижу делает он этот элемент или нет. Алена Косторная делает аксель, хотя в этот раз и случилось падение, а значит ей нужно просто как можно больше катать свои программы, чтобы было на следующих стартах спокойнее психологически".

Следующий этап серии Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября.

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