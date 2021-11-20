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Фигурное катание

Мозалев рад, что смог реабилитироваться после неудачи на Гран-при в Гренобле

Фигурист набрал 179,77 балла в произвольной программе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров фигурист Андрей Мозалев доволен, что смог реабилитироваться после неудачного проката короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле и показать себя с хорошей стороны. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в произвольной программе, в которой показал свой лучший результат.

"После вчерашнего проката надо было реабилитироваться, показать себя с хорошей стороны - как я умею, как я могу. Сегодня собрался и буду также собираться на следующих стартах, - рассказал спортсмен. - Не знаю, что вчера произошло, сильного волнения не было".

Мозалев набрал 179,77 балла в произвольной программе. После короткой программы он шел девятым (68,77).

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Фигурное катание
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