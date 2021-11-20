Фигурист Алиев занял пятое место на этапе Гран-при во Франции

По сумме двух программ он получил 253,56 балла (85,05+168,51). На первой позиции расположился японец Юма Кагияма (286,41; 100,64+185,77), вторым стал его соотечественник Сун Сато (264,99; 87,82+177,17), третьим - американец Джейсон Браун (264,20; 89,39+174,81). Андрей Мозалев (248,54; 68,77+179,77) занял седьмое место, Артур Даниелян - десятое (221,20; 76,81+144,69).

Кагияма, ранее выигравший этап Гран-при в Италии, обеспечил себе место в финале серии. Также в финал прошли американцы Натан Чен, Винсент Чжоу и японец Сёма Уно.

Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы 2020 года, серебряным призером европейского первенства 2018 года, также в его активе золото чемпионата России.

Следующий этап серии Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября, после которого определятся все участники финала. В мужском одиночном катании на попадание в финал из россиян претендуют Михаил Коляда и Евгений Семененко. Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.