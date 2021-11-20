"Краснодар" победил "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Краснодаре.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (61, с пенальти), у "Спартака" отличился Александр Соболев (45+4, с пенальти). На второй компенсированной минуте первого тайма в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Голкипер хозяев Матвей Сафонов отбил удар Соболева, после чего главный арбитр встречи Алексей Сухой после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение перебить 11-метровый удар. Со второй попытки Соболев реализовал пенальти.
В заявке московской команды на матч по причине травм отсутствовали защитник Павел Маслов, полузащитники Йоррит Хендрикс и Роман Зобнин и нападающие Георгий Мелкадзе и Эсекьель Понсе, по причине дисквалификации матч пропустил полузащитник Руслан Литвинов. У краснодарской команды из-за травм встречу пропустили защитник Александр Мартынович, полузащитники Юрий Газинский и Вандерсон.
Подопечные Руя Витории продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей, последний раз красно-белые побеждали 3 октября в матче против грозненского "Ахмата" (1:0). "Спартак" располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе. "Краснодар" занимает пятую строчку в таблице, набрав 24 очка.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой" 29 ноября. "Краснодар" на два дня раньше встретится в гостях с подмосковными "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Сочи
|14
|9
|0
|5
|24-16
|27
|3
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|24-14
|24
|6
|ЦСКА
|14
|7
|2
|5
|18-14
|23
|7
|Крылья Советов
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|8
|Ахмат
|15
|7
|0
|8
|17-21
|21
|9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|14
|4
|4
|6
|25-25
|16
|12
|Уфа
|14
|3
|5
|6
|14-19
|14
|13
|Нижний Новгород
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Урал
|15
|2
|6
|7
|6-16
|12
|16
|Химки
|14
|2
|6
|6
|11-22
|12