"Краснодар" победил "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Краснодаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (61, с пенальти), у "Спартака" отличился Александр Соболев (45+4, с пенальти). На второй компенсированной минуте первого тайма в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Голкипер хозяев Матвей Сафонов отбил удар Соболева, после чего главный арбитр встречи Алексей Сухой после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение перебить 11-метровый удар. Со второй попытки Соболев реализовал пенальти.

В заявке московской команды на матч по причине травм отсутствовали защитник Павел Маслов, полузащитники Йоррит Хендрикс и Роман Зобнин и нападающие Георгий Мелкадзе и Эсекьель Понсе, по причине дисквалификации матч пропустил полузащитник Руслан Литвинов. У краснодарской команды из-за травм встречу пропустили защитник Александр Мартынович, полузащитники Юрий Газинский и Вандерсон.

Подопечные Руя Витории продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей, последний раз красно-белые побеждали 3 октября в матче против грозненского "Ахмата" (1:0). "Спартак" располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе. "Краснодар" занимает пятую строчку в таблице, набрав 24 очка.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой" 29 ноября. "Краснодар" на два дня раньше встретится в гостях с подмосковными "Химками".