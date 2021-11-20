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Футбол в России

"Краснодар" победил "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Наиль Умяров ("Спартак") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Наиль Умяров ("Спартак")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Краснодаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (61, с пенальти), у "Спартака" отличился Александр Соболев (45+4, с пенальти). На второй компенсированной минуте первого тайма в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Голкипер хозяев Матвей Сафонов отбил удар Соболева, после чего главный арбитр встречи Алексей Сухой после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение перебить 11-метровый удар. Со второй попытки Соболев реализовал пенальти.

В заявке московской команды на матч по причине травм отсутствовали защитник Павел Маслов, полузащитники Йоррит Хендрикс и Роман Зобнин и нападающие Георгий Мелкадзе и Эсекьель Понсе, по причине дисквалификации матч пропустил полузащитник Руслан Литвинов. У краснодарской команды из-за травм встречу пропустили защитник Александр Мартынович, полузащитники Юрий Газинский и Вандерсон.

Подопечные Руя Витории продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей, последний раз красно-белые побеждали 3 октября в матче против грозненского "Ахмата" (1:0). "Спартак" располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе. "Краснодар" занимает пятую строчку в таблице, набрав 24 очка.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой" 29 ноября. "Краснодар" на два дня раньше встретится в гостях с подмосковными "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Сочи1490524-1627
3Динамо1482422-1626
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1573524-1424
6ЦСКА1472518-1423
7Крылья Советов1572620-1723
8Ахмат1570817-2121
9Рубин1454518-1919
10Спартак1554617-2119
11Ростов1444625-2516
12Уфа1435614-1914
13Нижний Новгород1542916-2914
14Арсенал1434715-2613
15Урал152676-1612
16Химки1426611-2212

 

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