Месси забил первый гол в чемпионате Франции и помог ПСЖ обыграть "Нант"

ТАСС, 20 ноября. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 обыграл "Нант" в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже.

Забитыми мячами в составе парижан отметились Киллиан Мбаппе (3-я минута) и Лионель Месси (88), игрок "Нанта" Деннис Аппиа отправил мяч в свои ворота (83). В составе "Нанта" отличился Рандаль Коло Муани (76).

В заявке парижского клуба на матч по причине травм не присутствовали голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитники Преснел Кимпембе, Лейвин Курзава, Серхио Рамос и полузащитник Юлиан Дракслер.

Месси забил свой первый гол в чемпионате Франции, ранее он отличался за парижский клуб в матчах Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (2:0) и германского "Лейпцига" (3:2, дважды). Аргентинец перешел в парижский клуб в летнее трансферное окно. С 2004 года он выступал за "Барселону".

ПСЖ располагается на первой строчке в турнирной таблице с 37 очками в активе. "Нант" занимает 11-е место, набрав 18 очков.

В следующем матче ПСЖ на выезде встретится с "Сент-Этьеном" 28 ноября. "Нант" на день раньше в гостях сыграет с "Лиллем".