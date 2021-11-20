{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Витория: первый круг РПЛ для "Спартака" получился неудачным

По мнению тренера красно-белых, команде мешало отсутствие некоторых игроков из-за травм и перебора карточек
Главный тренер "Спартака" Руй Витория Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© Егор Алеев/ТАСС

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Первый круг чемпионата России по футболу получился неудачным для московского "Спартака", поскольку игроки пропускали матчи из-за травм и перебора карточек. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

"Спартак" проиграл в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Краснодару" на выезде со счетом 1:2 и завершил первый круг на десятом месте. Московская команда делит очки с казанским "Рубином".

"Первый круг чемпионата, очевидно, выдался не очень хорошим, потому что некоторые игроки отсутствовали из-за травм, другие - из-за карточек, - сказал Витория. - Сейчас самое главное - прочувствовать баланс и идти дальше".

"Что касается матча, то это результат, который очень тяжело принять. В играх такого типа у нас были возможности забить больше чем один гол. Мы пропустили гол после углового, а также с пенальти, и все эти небольшие детали были на стороне соперника", - добавил тренер красно-белых.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой" 29 ноября.

Теги
Российский футбол
Шахматные турниры
Филатов: российские шахматистки убедительно выиграли командный чемпионат Европы
Сборную России на турнире представляют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская
Филатов: российские шахматистки убедительно выиграли командный чемпионат Европы
Читать полностью