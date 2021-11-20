Гончаренко считает, что судейство в матче со "Спартаком" было нормальным

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Судейская бригада во главе с Алексеем Сухим справилась со своей работой в матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко.

"Краснодар" выиграл дома в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги у "Спартака" со счетом 2:1. В ходе матча судья Сухой назначил по одному пенальти в ворота обеих команд.

"Да, мы много игроков потеряли в матчах из-за судейства, но понимаем, что у арбитров сложная работа, и к ним есть претензии у всех. Когда ты проигрываешь, у тебя все черное, а когда выигрываешь, то смотришь на все по-другому. Судейство было нормальным", - отметил Гончаренко.

"Очень эмоциональная игра, стадион выглядел здорово в плане поддержки, - добавил тренер "Краснодара". - Качество игры в защите на неплохом уровне, а в атаке мы смогли доводить дело до моментов, когда игра раскрылась. Мы заслужили победу, атаковали с большим желанием, так как понимали, что отступать некуда".

В следующем матче "Краснодар" на выезде сыграет с "Химками" 27 ноября.