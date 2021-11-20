"Ливерпуль" всухую победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 20 ноября. Футбольный клуб "Ливерпуль" дома со счетом 4:0 победил "Арсенал" в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе "Энфилд".

Забитыми мячами в составе "Ливерпуля" отметились Садио Мане (39-я минута), Диогу Жота (52), Мохаммед Салах (73) и Такуми Минамино (77).

Подопечные Микеля Артеты прервали свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась восемь матчей. Последний раз "Арсенал" проигрывал 28 августа во встрече с "Манчестер Сити" (0:5). Лондонский клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 20 очками в активе. "Ливерпуль" занимает второе место в таблице, набрав 25 очков.

В следующем матче "Арсенал" дома сыграет с "Ньюкаслом" 27 ноября. Подопечные Юргена Клоппа в этот же день примут "Саутгемптон".

В других матчах игрового дня "Лестер" дома проиграл "Челси" (0:3), "Астон Вилла" одержала первую победу под руководством Стивена Джеррарда в домашнем матче с "Брайтоном" (2:0), "Бёрнли" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (3:3), "Вест Хэм" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" (0:1), "Норвич" дома выиграл "Саутгемптон" (2:1), "Ньюкасл" дома сыграл вничью с "Брентфордом" (3:3).