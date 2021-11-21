Женская сборная России обыграла шведок в матче чемпионата Европы по керлингу

ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 6:5 обыграла в экстра-энде команду Швеции во втором матче на чемпионате Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В первом матче турнира россиянки уступили команде Шотландии со счетом 4:7.

В следующем матче сборная России в воскресенье сыграет с командой Дании. Шведки в тот же день встретятся с шотландками.

Сборная России выступает в дивизионе А, также в нем играют сборные Швеции, Шотландии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Швейцарии и Турции. По итогам кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 27 ноября.

Женская сборная России выигрывала соревнования в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.

Сборная Швеции является чемпионом Олимпиады 2018 года и победителем двух последних чемпионатов Европы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.