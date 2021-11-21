Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай впервые за три недели появилась на публике

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китайская теннисистка Пэн Шуай в воскресенье впервые за три недели появилась на публике. Главный редактор китайского государственного издания "Глобал таймс" Ху Сицзинь опубликовал видео со спортсменкой на своей странице в "Твиттере".

Согласно подписи к 37-секундному ролику, Пэн Шуай в воскресенье утром приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису среди подростков в Пекине. При объявлении своего имени Пэн Шуай выглядела немного скованно, она поприветствовала зрителей рукой и поклонилась публике.

Ху Сицзинь опубликовал это видео только в "Твиттере", доступ к которому заблокирован с территории КНР. На его странице в китайской социальной сети "Вэйбо", где у него насчитывается более 24 млн подписчиков, нет ни одного поста о Пэн Шуай или упоминания ситуации вокруг нее. Китайская поисковая система "Байду" (аналог заблокированного в КНР поисковика "Гугл") также не выдает ни одного сообщения о Пэн Шуай за последний месяц, в том числе о ее появлении на публике в воскресенье.

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в "Вэйбо" сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске "Вэйбо" и "Байду".

Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале. МИД КНР на протяжении двух недель также отказывался от комментариев.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.

Международная реакция

Глава WTA Стив Саймон опубликовал заявление, в котором утверждал, что безуспешно пытался связаться со спортсменкой, и потребовал от властей провести расследование.

19 ноября Международная федерация тенниса заявила ТАСС об обеспокоенности в связи с этой ситуацией. В федерации подчеркнули, что безопасность игроков всегда является для нее приоритетом и что организация поддерживает полное и прозрачное расследование по поводу случая с Пэн Шуай.