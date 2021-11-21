{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Даллас" обыграл "Сент-Луис" в НХЛ. Гурьянов сделал передачу, Радулов не реализовал буллит

Встреча завершилась победой "Далласа" со счетом 4:1

ТАСС, 21 ноября. "Даллас" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей по две шайбы забросили Джейми Бенн (26-я, 59-я минуты) и Роопе Хинц (31, 44). У проигравших отличился Брэндон Саад (33).

В эпизоде с первой шайбой "Далласа" результативный пас сделал российский нападающий Денис Гурьянов, для него этот матч стал 15-м в текущем сезоне, он набрал 5 (2 гола + 3 передачи) очков. Во втором периоде его одноклубник Александр Радулов не реализовал буллит. Российские хоккеисты "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Клим Костин результативными действиями не отметились.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав в 16 матчах 16 очков, "Сент-Луис" с 20 очками после 17 игр идет третьим. В следующем матче "Даллас" 24 ноября примет "Эдмонтон", "Сент-Луис" днем ранее на своем льду сыграет с "Вегасом".

В другом матче "Аризона" в овертайме обыграла "Детройт" со счетом 2:1.

Теги
НХЛ
НХЛ
"Филадельфия" проиграла "Бостону" в матче НХЛ. Проворов сделал результативную передачу
Встреча завершилась победой "Бостона" со счетом 5:2
"Филадельфия" проиграла "Бостону" в матче НХЛ. Проворов сделал результативную передачу
Читать полностью