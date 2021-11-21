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Биатлон

Поварницын может заработать право выступить на втором этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин пропустит старт турнира из-за недостаточного количества квалификационных очков
Александр Поварницын Petter Arvidson/BILDBYRÅN/Reuters
Описание
Александр Поварницын
© Petter Arvidson/BILDBYRÅN/Reuters

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Поварницын может набрать необходимые для участия в Кубке мира квалификационные очки уже на первом этапе Кубка IBU. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Поварницын в ноябре по итогам отборочных стартов был включен в состав сборной страны на Кубок мира, однако вскоре был заменен на Даниила Серохвостова, поскольку выяснилось, что у спортсмена нет квалификационных очков. Международный сезон Поварницын начнет на Кубке IBU, первый этап пройдет в шведском Идре с 25 по 26 ноября.

"Уже в Идре он может квалифицироваться на второй этап Кубка мира", - пояснили в IBU.

Первые два этапа Кубка мира тоже пройдут в Швеции, в Эстерсунде. Первый - с 27 по 28 ноября, второй - со 2 по 5 декабря. Таким образом, у тренерского штаба сборной России может появиться право вызвать Поварницына на второй этап Кубка мира.

На Кубке мира сезон начнут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Серохвостов.

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