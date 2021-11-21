Футболист "Спартака" Джикия стал лауреатом премии "Джентльмен года"

ТАСС, 21 ноября. Защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Георгий Джикия стал обладателем премии "Джентльмен года", ежегодно вручаемой газетой "Комсомольская правда". Об этом сообщается на сайте издания.

По итогам голосования болельщиков в тройку претендентов на награду вошли защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев и вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

"Георгий является одним из столпов национальной команды, ее капитаном в самых ответственных матчах. Он далек от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнеры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии", - сообщается в релизе.

Джикии 28 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. До этого выступал за московский "Локомотив-2", нальчинский "Спартак", дзержинский "Химик" и пермский "Амкар". В 2017 года дебютировал в составе сборной России. В нынешнем сезоне провел за "Спартак" 20 встреч в различных турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Премия вручается с 1994 года, ее получает футболист, поддерживающий ценности честной игры и являющийся образцом поведения на поле и за его пределами, лауреат облачается в черный смокинг. В прошлом году лауреатом стал защитник ЦСКА Марио Фернандес.