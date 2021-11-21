Баскетболисты российского клуба УНИКС Хезонья и Браун вошли в команду недели Евролиги

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Игроки казанского баскетбольного клуба УНИКС хорват Марио Хезонья и американец Лоренцо Браун вошли в команду неделю Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В пятницу УНИКС со счетом 85:71 дома переиграл германскую "Альбу". Браун набрал 21 очко, а также сделал пять подборов, два перехвата и отдал девять передач. Браун был признан самым ценным игроком недели в Евролиге. Хезонья набрал 22 очка, отдал пять результативных передач, совершил семь подборов и два перехвата.
The BEST @EBF_Official team from Round 11!— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2021
These players will have racked up the points for you!#EveryGameMatters pic.twitter.com/XTGLiublbA
Также в команду недели вошли грек Костас Слукас, француз Мустафа Фалль, выступающие за греческий "Олимпиакос", и аргентинец Николас Лапровитолла из испанской "Барселоны".
УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе шесть побед в 11 матчах. В следующем туре казанский клуб на выезде сыграет против сербской "Црвены Звезды", встреча пройдет 26 ноября.