Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

В субботу "Манчестер Юнайтед" в гостях потерпел крупное поражение со счетом 1:4 от "Уотфорда" в матче 12-го тура чемпионата Англии. Это поражение стало для команды четвертым в пяти последних матчах Английской премьер-лиги. Майкл Каррик будет руководить командой в ближайших играх.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков в 12 матчах, отставание от лидирующего "Челси" составляет 12 очков. В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" возглавляет группу F, имея в активе 7 очков в в четырех встречах, за ним идут испанский "Вильярреал" (7), итальянская "Аталанта" (5) и швейцарский "Янг Бойз" (3). Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 23 ноября в гостях против "Вильярреала".

Сульшеру 48 лет, он возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, в прошедшем сезоне клуб под его руководством занял второе место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве игрока он представлял команду с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне-1998/99 он стал победителем Лиги чемпионов.