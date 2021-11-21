{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

В ближайших матчах руководить клубом будет Майкл Каррик
Уле-Гуннар Сульшер EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Уле-Гуннар Сульшер
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 21 ноября. Норвежец Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

На эту тему
"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Уотфорду" в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Уотфорду" в матче чемпионата Англии

В субботу "Манчестер Юнайтед" в гостях потерпел крупное поражение со счетом 1:4 от "Уотфорда" в матче 12-го тура чемпионата Англии. Это поражение стало для команды четвертым в пяти последних матчах Английской премьер-лиги. Майкл Каррик будет руководить командой в ближайших играх.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков в 12 матчах, отставание от лидирующего "Челси" составляет 12 очков. В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" возглавляет группу F, имея в активе 7 очков в в четырех встречах, за ним идут испанский "Вильярреал" (7), итальянская "Аталанта" (5) и швейцарский "Янг Бойз" (3). Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 23 ноября в гостях против "Вильярреала".

Сульшеру 48 лет, он возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, в прошедшем сезоне клуб под его руководством занял второе место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве игрока он представлял команду с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне-1998/99 он стал победителем Лиги чемпионов. 

Теги
Футбол в Англии
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпион мира по лыжным гонкам Большунов занял третье место на отборочных соревнованиях
Победил в гонке Артем Мальцев
Чемпион мира по лыжным гонкам Большунов занял третье место на отборочных соревнованиях
Читать полностью