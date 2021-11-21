Николаев: судья справедливо удалил футболиста ЦСКА и назначил пенальти в игре с "Химками"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Арбитр Владислав Безбородов принял справедливое решение показать прямую красную карточку защитнику Бруно Фуксу и поставить пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев.

Фукс в борьбе за мяч в штрафной прихватил нападающего "Химок" Кемаля Адеми. Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил бразильского защитника и назначил пенальти. Адеми не смог реализовать 11-метровый. После первого тайма счет в матче 0:0.

"Справедливое решение - красная карточка и пенальти, - сказал Николаев. - Это нарушение, и красная карточка, потому что задержка руками игрока, который следующим касанием забивает гол. Когда говорят комментаторы про двойное наказание (в случае назначения пенальти игрок получает только желтую карточку - прим. ТАСС), то это касается того, когда игрок пытается сыграть в мяч, - здесь этой попытки нет, поэтому справедливое решение. Если это фол, то красная карточка".

"Очевидно, что защитник задерживает нападающего, поэтому справедливое решение, как я думаю. Другой вопрос, что с помощью VAR. Но нужно было разобраться во всех деталях эпизода", - добавил Николаев.