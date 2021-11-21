Воронин: хоккейный клуб "Динамо" взял курс на омоложение команды, пригласив Кудашова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" рассчитывает на омоложение команды, поэтому и пригласил на пост главного тренера Алексея Кудашова. Об этом журналистам рассказал президент и председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

Кудашов возглавил команду в апреле, сменив Владимира Крикунова.

"В самом начале, когда с Алексеем Кудашовым заключался контракт, мы договорились, что значительно омолаживаем основную команду и двигаемся дальше. У нас сейчас основная задача - развить детский хоккей, поднять молодежные команды, - сказал Воронин. - Команда Высшей хоккейной лиги у нас в Санкт-Петербурге. Это связано с некоторыми элементами селекции, если можно так сказать, и с финансовыми вопросами, которые тоже немаловажны".

Также глава клуба отметил, что отсутствие Кудашова во время паузы на игры сборных в декабре не повлияет на тренировочный процесс в "Динамо". Специалист входит в тренерский штаб сборной России.