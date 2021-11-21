Воронин: советник президента московского клуба КХЛ "Динамо" Сафронов не влияет на команду

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Советник президента московского клуба "Динамо", выступающего в Континентальной хоккейной лиге, Андрей Сафронов никаким образом не влияет на работу команды. Об этом журналистам рассказал президент и председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что Сафронов влиял на управление командой и бывал в раздевалке во время матчей.

"Он не входит в команду, никаких собраний не проводит, - сказал Воронин. - Алексей Кудашов (главный тренер команды - прим. ТАСС) отвечает за спортивную составляющую. Ни президент и гендиректор клуба, ни советники на это дело не влияют. Основными являются Кудашов и Алексей Сопин (генменеджер "Динамо" - прим. ТАСС), и с них за результат спрашивают акционеры".

Победная серия из четырех матчей не означает, что к тренерскому штабу нет претензий. "Четыре победы - это неплохо, но у нас есть некоторые элементы недовольства, - добавил Воронин.

Также президент "Динамо" прокомментировал сообщение газеты "Спорт-Экспресс" о возможном обмене игроков "Динамо" Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова в казанский "Ак Барс". "Вы видели мое выступление. Кто-то запустил это движение. Я встречался и с Шипачевым, с командой. С Шипачевым говорил около часа, и никаких движений в этом плане нет", - сказал Воронин.