Гнабри и еще три футболиста "Баварии" помещены на карантин

ТАСС, 21 нояюбря. Игроки немецкого футбольного клуба "Бавария" Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс помещены на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игроки будут отбывать карантин в соответствии с нормами органов здравоохранения Германии.

В субботу "Бавария" потерпела второе поражение в чемпионате Германии по футболу, уступив на выезде "Аугсбургу" в матче 12-го тура первенства страны (1:2).

"Бавария" с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, в следующем туре мюнхенский клуб 27 ноября примет "Арминию". 23 ноября "Бавария" в гостях встретится с киевским "Динамо" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.