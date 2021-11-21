{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

Гнабри и еще три футболиста "Баварии" помещены на карантин

Также изолированы Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс
Серж Гнабри ("Бавария") EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Серж Гнабри ("Бавария")
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 21 нояюбря. Игроки немецкого футбольного клуба "Бавария" Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс помещены на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игроки будут отбывать карантин в соответствии с нормами органов здравоохранения Германии.

В субботу "Бавария" потерпела второе поражение в чемпионате Германии по футболу, уступив на выезде "Аугсбургу" в матче 12-го тура первенства страны (1:2).

"Бавария" с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, в следующем туре мюнхенский клуб 27 ноября примет "Арминию". 23 ноября "Бавария" в гостях встретится с киевским "Динамо" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Теги
Футбол в Германии
Футбол в России
Березуцкий: ЦСКА почти не создал моментов в матче РПЛ с "Химками"
Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 0:0, армейцы с 17-й минуты играли в меньшинстве
Березуцкий: ЦСКА почти не создал моментов в матче РПЛ с "Химками"
Читать полностью