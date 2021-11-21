ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. Московский ЦСКА со счетом 0:0 сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".
На 15-й минуте защитник ЦСКА Бруно Фукс в борьбе за мяч в штрафной прихватил нападающего "Химок" Кемаля Адеми. Судья Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил бразильца и назначил пенальти. Адеми не смог реализовать 11-метровый.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 800-й матч в карьере и 500-й в РПЛ, а для главного тренера "Химок" Игоря Черевченко игра стала первой после возвращения в команду.
ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 15 встречах, столько же и у "Краснодара", однако московский клуб уступает ему по дополнительным показателям. "Химки" поднялись на предпоследнее, 15-е место, имея в активе 13 очков в 15 встречах, подмосковный клуб уступает тульскому "Арсеналу" по дополнительным показателям. Следующий матч ЦСКА проведет 28 ноября дома против петербургского "Зенита", а "Химки" днем ранее примут "Краснодар".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Сочи
|14
|9
|0
|5
|24-16
|27
|3
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|24-14
|24
|6
|ЦСКА
|15
|7
|3
|5
|18-14
|23
|7
|Крылья Советов
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|8
|Ахмат
|15
|7
|0
|8
|17-21
|21
|9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|27-27
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Химки
|15
|2
|7
|6
|11-22
|13
|16
|Урал
|15
|2
|6
|7
|6-16
|12