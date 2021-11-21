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Футбол в России

ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. Московский ЦСКА со счетом 0:0 сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

На 15-й минуте защитник ЦСКА Бруно Фукс в борьбе за мяч в штрафной прихватил нападающего "Химок" Кемаля Адеми. Судья Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил бразильца и назначил пенальти. Адеми не смог реализовать 11-метровый.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 800-й матч в карьере и 500-й в РПЛ, а для главного тренера "Химок" Игоря Черевченко игра стала первой после возвращения в команду.

ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 15 встречах, столько же и у "Краснодара", однако московский клуб уступает ему по дополнительным показателям. "Химки" поднялись на предпоследнее, 15-е место, имея в активе 13 очков в 15 встречах, подмосковный клуб уступает тульскому "Арсеналу" по дополнительным показателям. Следующий матч ЦСКА проведет 28 ноября дома против петербургского "Зенита", а "Химки" днем ранее примут "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Сочи1490524-1627
3Динамо1482422-1626
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1573524-1424
6ЦСКА1573518-1423
7Крылья Советов1572620-1723
8Ахмат1570817-2121
9Рубин1454518-1919
10Спартак1554617-2119
11Ростов1545627-2717
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1542916-2914
14Арсенал1434715-2613
15Химки1527611-2213
16Урал152676-1612

 

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