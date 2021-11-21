ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. Московский ЦСКА со счетом 0:0 сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

На 15-й минуте защитник ЦСКА Бруно Фукс в борьбе за мяч в штрафной прихватил нападающего "Химок" Кемаля Адеми. Судья Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил бразильца и назначил пенальти. Адеми не смог реализовать 11-метровый.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 800-й матч в карьере и 500-й в РПЛ, а для главного тренера "Химок" Игоря Черевченко игра стала первой после возвращения в команду.

ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 15 встречах, столько же и у "Краснодара", однако московский клуб уступает ему по дополнительным показателям. "Химки" поднялись на предпоследнее, 15-е место, имея в активе 13 очков в 15 встречах, подмосковный клуб уступает тульскому "Арсеналу" по дополнительным показателям. Следующий матч ЦСКА проведет 28 ноября дома против петербургского "Зенита", а "Химки" днем ранее примут "Краснодар".