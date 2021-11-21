Около 3 тыс. человек посетили гала-матч, посвященный юбилею хоккейного клуба "Динамо"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Гала-матч, посвященный 75-летнему юбилею хоккейного клуба "Динамо", на "ВТБ-Арене" посетили около 3 тыс. человек. Об этом журналистам рассказал президент и председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

Гала-матч прошел в воскресенье, он состоял из трех периодов. В нем приняли участие как некоторые действующие игроки команды, так и ветераны, а также представители руководства клуба. Тренерами команд были олимпийский чемпион Михаил Шталенков и обладатель рекорда отечественных чемпионатов по количеству матчей в качестве главного тренера Владимир Крикунов.

"Это, в первую очередь, для ветеранов, которые прошли большой жизненный путь: 75 лет - это большая история, - заявил Воронин. - Виталий Давыдов, Александр Мальцев, другие ветераны - это легенды, которые создали этот вид спорта. Главными также являются болельщики, поэтому прошедший матч был и для них. Мы ввели ограничения, на сегодняшний матч продавалось 3 тыс. билетов, и практически все места были заполнены".