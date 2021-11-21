Ферстаппен получит пять позиций штрафа на Гран-при Катара "Формулы-1"

ТАСС, 21 ноября. Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Катара - 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Ферстаппен получил штраф за игнорирование желтых флагов во время квалификации. Таким образом, нидерланец стартует с седьмой позиции.

За три гонки до окончания чемпионата мира Ферстаппен, на счету которого 332,5 очка, возглавляет общий зачет "Формулы-1", на втором месте идет британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (318,5), третью строчку занимает партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (203). Ферстаппен и Хэмилтон являются единственными претендентами на победу в общем зачете. Хэмилтон начнет гонку с поул-позиции.

Гонка пройдет позднее в воскресенье, начало - в 17:00 мск.