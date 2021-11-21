Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне

ТАСС, 21 ноября. Джейкоб Киплимо из Уганды установил новый мировой рекорд в полумарафоне на турнире в Лиссабоне. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Новый рекорд в полумарафоне составляет 57 минут 31 секунду. Предыдущий рекорд (57 минут 32 секунды) принадлежал кенийцу Кибиуотту Канди, он был установлен на соревнованиях в Валенсии в декабре 2020 года.

Киплимо 21 год, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио 2020 года в беге на 10 000 метров и серебряным призером чемпионата мира 2019 года по бегу по пересеченной местности. В 2020 году угандиец стал чемпионом мира в полумарафоне.