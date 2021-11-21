Еще один футболист "Наполи" заразился коронавирусом перед матчем со "Спартаком"

ТАСС, 21 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию защитника итальянского футбольного клуба "Наполи" Алессандро Дзаноли дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дзаноли ранее переболел коронавирусом и прошел полный курс вакцинации. Игрок будет изолирован, среди других футболистов "Наполи" случаев заражения коронавирусом не обнаружено.

Ранее положительный результат теста на коронавирус был обнаружен у полузащитника "Наполи" Маттео Политано.

В воскресенье неаполитанский клуб проведет гостевой матч 13-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера". "Наполи" лидирует в турнирной таблице первенства страны, в активе команды 32 очка в 12 матчах.

24 ноября итальянский клуб сыграет против московского "Спартака" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве и начнется в 18:30 мск.