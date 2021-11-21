Александр Медведев поделился ожиданиями от матча Континентальной хоккейной лиги ЦСКА - СКА

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Предстоящий матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и СКА будет очень важен с турнирной точки зрения. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ, первый президент лиги Александр Медведев.

Матч начнется в 17:30 мск в Москве. ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции (40 очков) и опережает идущий четвертым СКА на одно очко, при этом петербуржцы имеют матч в запасе. Лидирует финский "Йокерит" (42), вторым идет московское "Динамо" (40).

"Думаю, что будет матч за четыре очка. У СКА на игру меньше, и это принципиальный матч", - сказал Медведев.

СКА повторил свой антирекорд в КХЛ по количеству поражений подряд (пять), установленный в октябре 2019 года, проиграв в последнем матче "Сибири". "Главное, на рекорд лиги не попасть", - отметил Медведев.