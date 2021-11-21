СМИ: младший сын Константина Цзю дебютирует в профессиональном боксе в 2022 году

ТАСС, 21 ноября. Младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита Цзю проведет свой дебютный бой в профессиональном боксе в феврале 2022 года. Об этом сообщил журналист телеканала Fox Sports Бэн Дэймон.

По информации источника, Никита Цзю будет выступать в первой средней весовой категории (до 69,85 кг), в которой выступает его старший брат Тим Цзю.

"Младший брат Тима Цзю Никита становится профессионалом, - сообщил Дэймон. - 23-летний парень (Никита Цзю - прим. ТАСС) был выдающимся любителем, прежде чем уйти из бокса, чтобы завершить обучение в университете. Никита планирует дебютировать в профессиональном боксе в феврале 2022 года в среднем весе".

Также Дэймон сообщает, что Никита Цзю подписал контракт с менеджером Гленом Дженнингсом, который ранее сотрудничал с Константином Цзю, а теперь работает с его старшим сыном Тимом Цзю.

17 ноября 27-летний Тим Цзю одержал свою 20-ю победу на профессиональном ринге, победив японца Такэси Иноуэ единогласным решением судей. 15 из 20 своих побед он завершил досрочно, не потерпев при этом ни одного поражения.

Константину Цзю 52 года, последний бой он провел в 2005 году в возрасте 36 лет, проиграв британцу Рикки Хаттону. Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001-2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и два поражения. Цзю также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы среди любителей.