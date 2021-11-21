Около 150 спортсменов приняли участие в пятом этапе Кубка России по фигурному катанию

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Заключительный, пятый этап Кубка России по фигурному катанию завершился в Перми, в нем принимали участие около 150 спортсменов из 20 регионов. Соревнования посетили около 2,5 тыс. зрителей за пять дней, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Пермского края.

"Такие мероприятия достаточно большие, зрелищные и яркие. Зрителей очень большое количество, даже несмотря на пандемию. Мы проводим такое мероприятие как первое из плеяды соревнований всероссийского уровня в Пермском крае по фигурному катанию. Уже сейчас качество проведения мероприятий оценивается как высокое", - процитировали в пресс-службе слова министра спорта Татьяны Чесноковой.

Соревнования были открыты для посещения зрителей, доступ осуществляется по билетам и при наличии QR-кода. По данным Минспорта, на трибуны с 17 по 21 ноября пришло порядка 2,5 тыс. человек.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в разговоре с журналистами высоко оценил уровень организации соревнования. "Мы надеемся, что Пермь сможет принимать и более крупные соревнования", - отметил Коган. Президент Федерации фигурного катания Пермского края Дмитрий Шубодеров уточнил, что в 2022 году будет проведен как минимум один турнир по фигурному катанию международного уровня.

Коган также отметил тенденцию, при которой программы выступающих становятся сложнее и уникальнее. В частности, 14-летняя фигуристка Аделия Петросян, воспитанница школы Этери Тутберидзе, впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной риттбергер.

Пятый этап является заключительным перед финалом кубка страны. В этой серии турниров, как и на других всероссийских стартах, проходит отбор и формирование взрослых и юниорских сборных России. Финалы кубка пройдут в февраля 2022 года в Саранске.