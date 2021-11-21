Первый президент КХЛ уверен, что арена на вынесенном матче в Дубае будет хорошо заполнена

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Трибуны арены на вынесенном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Ак Барсом" в Дубае будут хорошо заполнены. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ, первый президент лиги Александр Медведев.

Матч между этими командами пройдет 3 декабря на "Кока-Кола - Арене", вмещающей 17 тыс. зрителей. Встреча будет приурочена ко Дню России на выставке "Экспо-2020"

"Матч пройдет в рамках Дня России на "Экспо", и я уверен, что арена заполнится. Тем более что в эти дни пройдет шоу [Татьяны] Навки и будет хороший матч, - сказал Медведев. - Если есть интерес и хорошая организация, то такие вынесенные игры КХЛ должен смотреть весь мир".