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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Голикова стала третьей на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Норвегии

Ольга Фаткулина заняла пятое место
Ангелина Голикова EPA-EFE/CARINA JOHANSEN
Описание
Ангелина Голикова
© EPA-EFE/CARINA JOHANSEN

ТАСС, 21 ноября. Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место во втором забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Норвегии.

Спортсменка показала результат 37,712 секунды. Первое место заняла японка Нао Кодайра (37,523), второе - американка Эрин Джексон (37,671). Ольга Фаткулина стала пятой (37,969), Дарья Качанова - седьмой (38,031).

Ранее в субботу в первом забеге Голикова показала четвертый результат, Фаткулина - пятый, Качанова - шестой.

Голиковой 30 лет, она является чемпионкой мира 2021 года на дистанции 500 метров и двукратной чемпионкой Европы в командном спринте (2018, 2020). В активе спортсменки также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.

Этап Кубка мира в Норвегии завершится в воскресенье.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаЗимние олимпийские виды спорта
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