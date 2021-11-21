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КХЛ

СКА проиграл ЦСКА и установил новый клубный антирекорд в КХЛ

Петербургская команда потерпела шестое поражение подряд
Дмитрий Николаев (СКА) и Михаил Григоренко (ЦСКА) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Дмитрий Николаев (СКА) и Михаил Григоренко (ЦСКА)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА уступил в гостевом матче московскому ЦСКА со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 039 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (2-я минута), Сергей Андронов (7) и Михаил Григоренко (9). У СКА отличился Антон Бурдасов (55). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА принял решение заменить вратаря Ларса Юханссона на Дмитрия Николаева.

СКА потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Ранее команда проиграла магнитогорскому "Металлургу", московскому "Спартаку", ЦСКА, ярославскому "Локомотиву" и новосибирской "Сибири". СКА установил новый клубный антирекорд по продолжительности серии поражений в КХЛ. В октябре 2019 года петербургский клуб последовательно проиграл в пяти встречах, когда команду тренировал Алексей Кудашов.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:0), челябинский "Трактор" победил "Адмирал" из Владивостока (2:1), нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над ярославским "Локомотивом" (1:0), "Сочи" оказался сильнее рижского "Динамо" (1:0), новосибирская "Сибирь" в серии буллитов обыграла минское "Динамо" (2:1). Голкипер "Металлурга" Василий Кошечкин первым в истории отечественных чемпионатов провел 100 матчей "на ноль".

Подопечные Сергея Федорова поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками после 31 встречи, СКА с 39 очками в 30 играх идет четвертым.

В следующем матче СКА на выезде встретится с "Нефтехимиком" 23 ноября, ЦСКА в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью" днем позднее. 

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит30143222797-7742
2ЦСКА31134311976-6442
3Динамо М3018110010101-7240
4СКА30131332898-6839
5Северсталь29113322869-6638
6Локомотив311510321084-7137
7Спартак311150111376-7534
8Динамо Мн301140221189-9634
9Торпедо301310221279-7232
10Сочи31821311667-8626
11Динамо Р29910321457-8725
12Витязь30601451476-9723
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург312023015109-6851
2Трактор33153611799-7850
3Салават Юлаев31172111990-6242
4Ак Барс31133304872-6842
5Авангард301611011185-6837
6Сибирь311203131260-6534
7Нефтехимик301121131277-8132
8Автомобилист3110213212101-9131
9Амур31524231563-8727
10Барыс30632221573-9626
11Куньлунь30611121965-11219
12Адмирал31501322053-10117

 

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