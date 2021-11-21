СКА проиграл ЦСКА и установил новый клубный антирекорд в КХЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА уступил в гостевом матче московскому ЦСКА со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 039 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (2-я минута), Сергей Андронов (7) и Михаил Григоренко (9). У СКА отличился Антон Бурдасов (55). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА принял решение заменить вратаря Ларса Юханссона на Дмитрия Николаева.
СКА потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Ранее команда проиграла магнитогорскому "Металлургу", московскому "Спартаку", ЦСКА, ярославскому "Локомотиву" и новосибирской "Сибири". СКА установил новый клубный антирекорд по продолжительности серии поражений в КХЛ. В октябре 2019 года петербургский клуб последовательно проиграл в пяти встречах, когда команду тренировал Алексей Кудашов.
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:0), челябинский "Трактор" победил "Адмирал" из Владивостока (2:1), нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над ярославским "Локомотивом" (1:0), "Сочи" оказался сильнее рижского "Динамо" (1:0), новосибирская "Сибирь" в серии буллитов обыграла минское "Динамо" (2:1). Голкипер "Металлурга" Василий Кошечкин первым в истории отечественных чемпионатов провел 100 матчей "на ноль".
Подопечные Сергея Федорова поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками после 31 встречи, СКА с 39 очками в 30 играх идет четвертым.
В следующем матче СКА на выезде встретится с "Нефтехимиком" 23 ноября, ЦСКА в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью" днем позднее.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|30
|14
|3
|2
|2
|2
|7
|97-77
|42
|2
|ЦСКА
|31
|13
|4
|3
|1
|1
|9
|76-64
|42
|3
|Динамо М
|30
|18
|1
|1
|0
|0
|10
|101-72
|40
|4
|СКА
|30
|13
|1
|3
|3
|2
|8
|98-68
|39
|5
|Северсталь
|29
|11
|3
|3
|2
|2
|8
|69-66
|38
|6
|Локомотив
|31
|15
|1
|0
|3
|2
|10
|84-71
|37
|7
|Спартак
|31
|11
|5
|0
|1
|1
|13
|76-75
|34
|8
|Динамо Мн
|30
|11
|4
|0
|2
|2
|11
|89-96
|34
|9
|Торпедо
|30
|13
|1
|0
|2
|2
|12
|79-72
|32
|10
|Сочи
|31
|8
|2
|1
|3
|1
|16
|67-86
|26
|11
|Динамо Р
|29
|9
|1
|0
|3
|2
|14
|57-87
|25
|12
|Витязь
|30
|6
|0
|1
|4
|5
|14
|76-97
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|31
|20
|2
|3
|0
|1
|5
|109-68
|51
|2
|Трактор
|33
|15
|3
|6
|1
|1
|7
|99-78
|50
|3
|Салават Юлаев
|31
|17
|2
|1
|1
|1
|9
|90-62
|42
|4
|Ак Барс
|31
|13
|3
|3
|0
|4
|8
|72-68
|42
|5
|Авангард
|30
|16
|1
|1
|0
|1
|11
|85-68
|37
|6
|Сибирь
|31
|12
|0
|3
|1
|3
|12
|60-65
|34
|7
|Нефтехимик
|30
|11
|2
|1
|1
|3
|12
|77-81
|32
|8
|Автомобилист
|31
|10
|2
|1
|3
|2
|12
|101-91
|31
|9
|Амур
|31
|5
|2
|4
|2
|3
|15
|63-87
|27
|10
|Барыс
|30
|6
|3
|2
|2
|2
|15
|73-96
|26
|11
|Куньлунь
|30
|6
|1
|1
|1
|2
|19
|65-112
|19
|12
|Адмирал
|31
|5
|0
|1
|3
|2
|20
|53-101
|17