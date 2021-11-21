СКА проиграл ЦСКА и установил новый клубный антирекорд в КХЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА уступил в гостевом матче московскому ЦСКА со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 039 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (2-я минута), Сергей Андронов (7) и Михаил Григоренко (9). У СКА отличился Антон Бурдасов (55). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА принял решение заменить вратаря Ларса Юханссона на Дмитрия Николаева.

СКА потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Ранее команда проиграла магнитогорскому "Металлургу", московскому "Спартаку", ЦСКА, ярославскому "Локомотиву" и новосибирской "Сибири". СКА установил новый клубный антирекорд по продолжительности серии поражений в КХЛ. В октябре 2019 года петербургский клуб последовательно проиграл в пяти встречах, когда команду тренировал Алексей Кудашов.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:0), челябинский "Трактор" победил "Адмирал" из Владивостока (2:1), нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над ярославским "Локомотивом" (1:0), "Сочи" оказался сильнее рижского "Динамо" (1:0), новосибирская "Сибирь" в серии буллитов обыграла минское "Динамо" (2:1). Голкипер "Металлурга" Василий Кошечкин первым в истории отечественных чемпионатов провел 100 матчей "на ноль".

Подопечные Сергея Федорова поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками после 31 встречи, СКА с 39 очками в 30 играх идет четвертым.

В следующем матче СКА на выезде встретится с "Нефтехимиком" 23 ноября, ЦСКА в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью" днем позднее.