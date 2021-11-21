Футболисты "Интера" нанесли "Наполи" первое поражение в чемпионате Италии

ТАСС, 21 ноября. Миланский "Интер" обыграл "Наполи" со счетом 3:2 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" .

В составе хозяев с пенальти, назначенного после использования системы видеоассистента рефери (VAR) за игру рукой в штрафной футболиста "Наполи" Калиду Кулибали, отличился Хакан Чолханоглу (25-я минута), также голами отметились Иван Перишич (44) и Лаутаро Мартинес (61). У гостей мячи забили Петр Зелиньский (17) и Дрис Мертенс (78).

Подопечные Лучано Спаллетти потерпели первое поражение в чемпионате Италии по футболу. Команда из Неаполя сохранила первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 32 очка и опережая по дополнительным показателям "Милан", в активе которого также 32 очка. "Интер" находится на третьем месте с 28 очками.

В следующем туре "Наполи" примет римский "Лацио" 28 ноября, "Интер" днем ранее на выезде встретится с "Венецией". "Наполи" является соперником московского "Спартака" по группе C в Лиге Европы. 24 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" примет итальянскую команду, во втором туре "Спартак" одержал гостевую победу над "Наполи" со счетом 3:2.