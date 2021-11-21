Российские шахматисты заняли шестое место на командном чемпионате Европы

ТАСС, 21 ноября. Сборная России по шахматам победила англичан в заключительном, девятом туре командного чемпионата Европы. Соревнования проходили в Словении.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиян. Андрей Есипенко черными фигурами обыграл Рави Харию. Вничью завершились партии между Александром Грищуком и Майклом Адамсом, Владиславом Артемьевым и Давидом Хауэллом, Даниилом Дубовым и Люком Макшейном.

По итогам девяти туров сборная России заняла шестое место в таблице, набрав 12 очков. Чемпионами стали шахматисты из Украины (14 очков), второе место заняли французы, уступив украинцам по дополнительным показателям (14 очков), третье - поляки (13 очков). В турнире участвовали 39 команд.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы являются сборные СССР и России. Советская мужская команда неизменно становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах.