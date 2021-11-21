Команда "Вымпел" стала победителем детского турнира по хоккею с мячом в Красногорске

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Команда "Вымпел" из города Королев заняла первое место в турнире по хоккею с мячом среди юношей 2010 года рождения. Соревнования прошли в Красногорске на стадионе "Зоркий".

Турнир был организован Федерацией хоккея с мячом Московской области, которую 15 октября возглавил Вячеслав Манкос. Победителем соревнований среди мальчиков стал "Вымпел" из города Королев. У девочек первое место заняла команда "Зоркий".

"Проигравших нет, все молодцы. Открытие сезона было блестящим, главное, чтобы продолжалось все так дальше. Все участники были очень довольны и считают этот день одним из лучших в своей жизни", - сказал Манкос ТАСС.

Турнир посетил трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Алмаз Миргазов, ныне выступающий за московское "Динамо". Он проводил награждение победителей и провел фото и автограф сессию с участниками турнира, что вызвало искреннюю радость детей.