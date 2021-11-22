Матч чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" не возобновится

ТАСС, 22 ноября. Матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между "Лионом" и "Марселем" не будет возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба "Лиона".

На третьей минуте матча футболисты "Марселя" заработали угловой, который отправился подавать Димитри Пайет. В это время болельщики "Лиона" начали забрасывать игрока посторонними предметами, одна из бутылок попала в голову футболисту. Пайет долго лежал на газоне, после чего ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщает телеканал RMC, встречу планировалось возобновить. Футболисты "Лиона" вышли на разминку, но через несколько минут покинули поле, так как игроки "Марселя" были против возобновления игры. Также сообщается, что болельщика, попавшего бутылкой в голову Пайету, арестовали и вывели со стадиона.

В первом туре нынешнего чемпионата Франции из-за поведения болельщиков был прерван матч между "Монпелье" и "Марселем". Команды вернулись на поле спустя несколько минут и доиграли встречу, "Марсель" одержал победу со счетом 3:2.

В третьем туре матч между "Ниццей" и "Марселем" не был доигран. Тогда фанаты "Ниццы" бросили бутылку в того же Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики вышли на поле. Матч был переигран 27 октября на нейтральном поле и завершился со счетом 1:1.

После 13 матчей "Марсель" набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. "Лион" с 19 очками располагается на десятой строчке.