"Тампа" обыграла "Миннесоту" в НХЛ. Три российских хоккеиста отметились голевыми пасами

ТАСС, 22 ноября. "Тампа" в серии буллитов одержала победу над "Миннесотой" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Сирелли (2-я, 38-я минуты), Патрик Марун (12) и Алекс Барре-Буле (50). У проигравших отличились Маркус Фолиньо (15), Брэндон Дюхэйм (24), Кевин Фиала (58) и Юэль Эрикссон Эк (60). Автором победного буллита стал Стивен Стэмкос.

Три российских хоккеиста сделали по одной результативной передаче. Защитнику "Тампы" Михаилу Сергачеву записали голевой пас в эпизоде с голом Маруна. Защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов ассистировал Фиале, а его одноклубник нападающий Кирилл Капризов - Эрикссону Эку. Капризов не реализовал последний бросок в серии буллитов.

"Тампа" занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав в 17 матчах 23 очка. "Миннесота" сохраняет лидерство в Центральном дивизионе, имея в активе 23 очка после 18 игр.

В следующем матче "Тампа" 24 ноября примет "Филадельфию", "Миннесота" 25 ноября в гостях встретится с "Нью-Джерси".