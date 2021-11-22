Баскетболисты "Лейкерс" и "Детройта" устроили массовую потасовку во время матча НБА

Инцидент произошел в третьей четверти. Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс локтем разбил лицо форварду "Детройта" Айзее Стюарту. Эпизод спровоцировал потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца игры.

ТАСС, 22 ноября. Игроки клубов "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Детройт" устроили массовую потасовку во время встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась победой "Лейкерс" со счетом 121:116. Самым результативным игроком матча стал форвард "Детройта" Джерами Грант, в его активе 36 очков. У "Лейкерс" больше всех очков набрал форвард Энтони Дэвис - 30.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс", которые прервали серию из трех поражений, занимают восьмое место, одержав 9 побед и потерпев 9 поражений. "Детройт" на Востоке расположился на предпоследней, 14-й строчке, в активе команды 4 победы и 12 поражений.

"Лейкерс" в следующем матче 24 ноября в гостях сыграют с "Нью-Йорком", "Детройт" в этот же день примет "Майами".