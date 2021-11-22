Семин назвал правильным назначение Хачатурянца на пост президента РПЛ

ТАСС, 22 ноября. Ашот Хачатурянц хорошо знает футбол, и его назначение на должность президента Российской премьер-лиги (РПЛ) является правильным решением. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц в понедельник был избран единогласно на пост президента РПЛ. Выборы главы лиги прошли на заседании общего собрания клубов РПЛ, Хачатурянц был единственным кандидатом. На этом посту он сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с ноября 2007 года по октябрь 2021 года.

"Изменения премьер-лиге нужны, это правильное решение всех руководителей клубов, Ашот Рафаилович хорошо знает футбол, но работы ему предстоит очень много. Не слишком ли большой срок? Думаю, 5 лет - нормальный срок, чтобы увидеть какие-то изменения и результаты решений. Ему доверяют все клубы, наверное, поэтому не испугались выбрать его на полноценный срок, есть же положение об этом сроке в РПЛ, так что не вижу причин что-то менять в этом направлении, могу только пожелать ему удачи", - сказал Семин.

Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Прядкина.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС.