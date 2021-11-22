КДК РФС рассмотрит отмену красной карточки игроку "Локомотива" Мурило в матче с "Ахматом"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о возможной отмене красной карточки защитнику московского "Локомотива" Мурило Серкейре по итогам матча 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Локомотив" 20 ноября на "РЖД-Арене" в Москве проиграл "Ахмату" со счетом 1:2. На 36-й минуте главный арбитр Сергей Иванов показал красную карточку защитнику железнодорожников Мурило за лишение соперника явной возможности забить гол. "Ахмат" открыл счет после штрафного, который исполнил Даниил Уткин. После финального свистка председатель совета директоров столичного клуба Александр Плутник в разговоре с журналистами заявил, что железнодорожники обратятся в РФС по поводу судейства.

"Заседание состоится 24 ноября. Будут рассмотрены следующие вопросы: скандирование ненормативных выражений болельщиками футбольных клубов "Динамо" и "Локомотив". Также будет рассмотрено удаление тренера "Рубина" Олега Кузьмина за нецензурную брань в адрес судейской бригады", - сказал Григорьянц.

"Также мы получили письмо от "Локомотива" об отмене красной карточки Мурило", - добавил глава КДК РФС. На вопрос о том, обращался ли ЦСКА в комитет по поводу отмены красной карточки, показанной защитнику Бруно Фуксу в матче против "Химок" (0:0), собеседник агентства ответил отрицательно.

"Локомотив" после 15 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет восемь очков. В 16-м туре железнодорожники 29 ноября на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".