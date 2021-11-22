Мележиков прокомментировал ситуацию с главным тренером футбольного клуба "Спартак"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория продолжит готовить команду к следующему матчу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

"Спартак" после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков, отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 14 очков. Серия без побед столичной команды в РПЛ насчитывает пять матчей (два поражения, три ничьих).

"Поменяется ли тренер в "Спартаке"? Нынешний тренер готовит команду к игре", - сказал Мележиков.

24 ноября красно-белые примут итальянский "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. В 16-м туре чемпионата России "Спартак" 29 ноября на выезде сыграет с "Уфой".