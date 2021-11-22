"Ледяные Крылья" попросили ЖХЛ найти клубу руководителя в связи с финансовым кризисом

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб "Ледяные Крылья" в связи с финансовым кризисом обращался в Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ) с просьбой помочь с поиском руководства. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Артур Надргулов.

Главный тренер базирующейся в Ярославле команды ранее рассказал ТАСС, что клуб имеет задолженность перед тренерским штабом, персоналом и игроками в размере порядка 6 млн рублей. Домашней ареной "Крыльев" является дворец Училища олимпийского резерва (УОР).

"Лига в курсе ситуации, знаю, что пришло письмо, в котором сказано, что клуб обязан до 1 декабря погасить долги по зарплатам. Но что у нас могут сделать руководители клуба, если у них нет денег? Возможно, у нас руководство некомпетентное", - сказал Надргулов.

"Проблема с руководством состоит в том, что были определенные люди, которые хотели вложить в команду денег. Пригласили руководителя, которому обещали, что все будет в порядке, и он пришел под определенную финансовую базу, пригласив в том числе и меня. Теперь же ему приходится искать деньги и спонсоров, а в этом вопросе он некомпетентен, не знает, как это делать. В какой-то степени он тоже стал жертвой нынешней ситуации", - добавил он.

Проблемы с финансированием "Крыльев" начались в сентябре, рассказал главный тренер. "Мы набрали хорошую форму, за счет чего довольно неплохо для дебютантов сыграли первый отрезок чемпионата, цеплялись с серьезными командами. Но поймите, что заложить фундамент - это одно, но надо такой успех развивать. А как развивать клуб, у руководителя знаний нет, и он, так сказать, "поплыл", - подчеркнул он.

"Из него все делают козла отпущения, и он ничего не делает. Поэтому спасение возложено на нас в команде, конкретно на меня, на начальника команды, который достаточно личных средств в нее вложил, и на нашего вратаря, которая тоже немало своих средств привлекает. Руководитель не сразу начал бегать, искать выход, да и у него нет знаний, чем можно людей при встрече убедить. Поэтому мы и просили Сергея Германовича (руководитель управления развития женского хоккея ЖХЛ Сергей Яковлев - прим. ТАСС) найти нам толкового руководителя", - добавил он.

Клуб не хочет переезжать из-за болельщиков

Игроки "Крыльев" планируют написать в лигу письмо с просьбой поддержать клуб, рассказал Надргулов. "Мы в этой ситуации сплотились, друг друга поддерживаем, но, сами понимаете, терпеть в таких условиях плюс еще и проигрывать психологически очень тяжело. Мы планируем написать письмо не для того, чтобы "загасить" наш клуб, а чтобы ЖХЛ и Континентальная хоккейная лига его поддержала. В том году был случай, когда в Санкт-Петербурге закрыли две команды - "Горный" и "Динамо", лига оперативно нашла спонсоров, и в сентябре появилась команда "Динамо-Нева", - вспомнил он.

По словам тренера, Яковлев уже встречался по вопросу финансирования с президентом клуба КХЛ "Локомотив" из Ярославля Юрием Яковлевым. "Но тот категорически против женского хоккея - ему это неинтересно. Сергей Германович обещает также встретиться с руководством РЖД, общался он и с руководством УОР".

"Основная наша проблема - отсутствие людей, которые могли бы найти спонсора. Я сам не могу прийти с такой просьбой, поскольку у многих тренер ассоциируется с физруком. Должен быть влиятельный человек. Что касается помощи от губернатора, то сейчас он поменялся, и к новому губернатору не попасть", - добавил он.

Если клуб не получит финансирования, то единственным выходом из сложившейся ситуации является переезд команды в другой регион, считает Надргулов. "Есть регионы, мечтающие иметь команду в женском хоккее, но не имеющие такие ресурсы. Но единственное, почему мы не хотим переезжать и мы были удивлены этому, это то, что Ярославль настолько пропитан хоккеем. И когда мы проводили первые матчи, болельщики сами пришли, хотя мы особо никого не приглашали", - подчеркнул главный тренер.

"У нас появился свой фанатский сектор, только такой у "Агидели" еще есть, и он шумный. И из-за болельщиков неохота уезжать, поскольку этот сектор довольно шумный, классный. Люди меня встречают на улице, поддерживают, в соцсетях отвечают, советуют, куда писать", - добавил он.

"Ледяные Крылья" выступают в чемпионате ЖХЛ с нынешнего сезона. В 15 матчах команда одержала одну победу и занимает последнее место в турнирной таблице.