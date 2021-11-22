Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт продлил контракт

"Мы рады сообщить, что Гарет Саутгейт продлил свой контракт до 2024 года", - говорится в сообщении.

ТАСС, 22 ноября. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Саутгейту 51 год, он возглавляет английскую сборную с 2016 года. Под его руководством англичане заняли второе место на прошедшем летом чемпионате Европы, уступив в финале сборной Италии (1:1 в основное время, 2:3 - по пенальти). На чемпионате мира 2018 года в России сборная Англии заняла четвертое место.