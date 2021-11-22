Футболист "Динамо" Бальбуэна заявил, что каждый в команде верит в чемпионство

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Каждый игрок московского футбольного клуба "Динамо" верит в победу команды в чемпионате России и будет продолжать биться за трофей. Об этом заявил парагвайский защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Динамо" разгромило на своем поле тульский "Арсенал" со счетом 5:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Это позволило команде впервые с сезона-2008 завершить первую половину чемпионата на втором месте в турнирной таблице.

"Шансы на чемпионство в этом сезоне? Мы будем продолжать биться, - сказал Бальбуэна. - На протяжении всего чемпионата мы хорошо работаем и хотим сохранить этот фокус, улучшить нашу игру, чтобы победить. В команде каждый верит, что это возможно, на каждый матч мы выходим с мыслью, что нужно побеждать".

"Динамо" отстает от "Зенита" на четыре очка. "С "Зенитом" тяжело конкурировать? Люди могут говорить все, что они хотят. Мы просто должны сосредоточиться на нашей работе, чтобы побеждать", - добавил футболист.

Бальбуэне 30 лет, он выступает за "Динамо" с июля 2021 года. В составе московской команды парагваец провел 14 матчей в разных турнирах и забил один гол.

После 15 туров "Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, в активе клуба 29 очков. Лидером является петербургский "Зенит" с 33 очками. В следующем матче "Динамо" в гостях встретится с казанским "Рубином" 28 ноября.