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Андрей Кириленко и Хабиб Нурмагомедов открыли баскетбольную площадку в Махачкале

На территории также расположены октагон для спаррингов и зона для воркаута

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Новую баскетбольную площадку открыли в понедельник в школе № 42 города Махачкалы, в торжественном открытии приняли участие президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Площадка построена на средства фонда "Кириленко - детям" при поддержке Российской федерации баскетбола. На территории площадки расположены площадка для игры в баскетбол 3х3, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута.

"Мы, дагестанцы любим не только борьбу и единоборства - также мы любим командные игры. Если у нас будет развиваться этот вид спорта, я считаю, что мы можем достичь в нем успехов, потому что баскетбол - это тоже единоборство, они борются за мяч, а бороться мы умеем", - сказал Нурмагомедов на открытии площадки.

Как отметил Кириленко, в реализации проекта есть заслуга и самого Нурмагомедова. "Уже в течение трех-четырех лет он помогает фонду "Кириленко детям", подписывает различные вещи автографами, мы их продаем, и на эти деньги есть возможность строить такие великолепные площадки", - сказал он.

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