Гисдоль: молодым российским футболистам не хватает техники и тактических знаний

ТАСС, 22 ноября. Молодые футболисты в России обладают хорошим потенциалом, однако им не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в премьер-лиге. Такое мнение высказал главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"В России живет 140 миллионов человек, но при этом лига не входит в число ведущих. Думаю, что в первую очередь стоит говорить о футбольном образовании. Нет сомнений, что в вашей стране есть талантливые мальчишки, но их не развивают так, чтобы они стали топ-футболистами", - сказал Гисдоль.

"Для образования нужны сильные тренеры и руководители футбольных школ, достойные условия для занятий, инфраструктура. Чтобы система воспитания звезд заработала, нужны годы правильной работы. Что я вижу в России? Здесь много топ-атлетов, очень мощных юных ребят, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в чемпионате России", - добавил специалист.

Гисдоль возглавил "Локомотив" 10 октября. Он сменил на посту главного тренера команды сербского специалиста Марко Николича.