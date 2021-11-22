{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гисдоль: молодым российским футболистам не хватает техники и тактических знаний

По словам специалиста, для образования игроком нужны сильные тренеры и руководители футбольных школ
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Молодые футболисты в России обладают хорошим потенциалом, однако им не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в премьер-лиге. Такое мнение высказал главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"В России живет 140 миллионов человек, но при этом лига не входит в число ведущих. Думаю, что в первую очередь стоит говорить о футбольном образовании. Нет сомнений, что в вашей стране есть талантливые мальчишки, но их не развивают так, чтобы они стали топ-футболистами", - сказал Гисдоль.

"Для образования нужны сильные тренеры и руководители футбольных школ, достойные условия для занятий, инфраструктура. Чтобы система воспитания звезд заработала, нужны годы правильной работы. Что я вижу в России? Здесь много топ-атлетов, очень мощных юных ребят, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в чемпионате России", - добавил специалист.

Гисдоль возглавил "Локомотив" 10 октября. Он сменил на посту главного тренера команды сербского специалиста Марко Николича.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Хачатурянц пообещал встретиться с фанатами клубов РПЛ для обсуждения Fan ID
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика
Читать полностью