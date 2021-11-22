Гисдоль сожалеет, что просьбу "Галатасарая" переиграть матч Лиги Европы не удовлетворили

ТАСС, 22 ноября. Переигровка футбольного матча четвертого тура Лиги Европы между московским "Локомотивом" и турецким "Галатасараем" закончилась бы победой железнодорожников. Такое мнение высказал главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

4 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. В одном из эпизодов во втором тайме защитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову была показана желтая карточка, после чего на поле началась потасовка. По ее итогам арбитр Сандро Шерер вынес предупреждения Дмитрию Баринову ("Локомотив") и Мбайе Дианю ("Галатасарай"), а также вновь показал карточку Живоглядову, но не удалил его. В протоколе у Живоглядова значится одно предупреждение. Турецкий клуб требовал либо назначить "Локомотиву" техническое поражение, либо провести переигровку матча. Союз европейских футбольных ассоциаций эти требования не удовлетворил.

"Хорошо воспринял новость о протесте, если бы у них получилось, мы бы тогда вернулись в Стамбул и выиграли. Мы должны были их побеждать, особенно хорошо играли в Стамбуле, но, к сожалению, игра завершилась вничью. Понятно, что теперь надо в двух оставшихся матчах дважды выигрывать. Шансы невелики, но мы постараемся за них зацепиться", - сказал Гисдоль.

После четырех туров "Локомотив" занимает четвертое место в таблице группы Е, набрав 2 очка. "Галатасарай" с 8 очками идет первым, далее располагаются итальянский "Лацио" (5) и французский "Марсель" (4). В пятом туре "Локомотив" 25 ноября примет "Лацио".