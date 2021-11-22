Назван состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира

ТАСС, 22 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо и олимпийская чемпионка Тереза Йохауг вошли в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской федерации лыжного спорта.

В мужскую команду вошли восемь спортсменов - трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо, двукратный олимпийский чемпион Симен Крюгер, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, чемпион мира Эрик Валнес, бронзовый призер чемпионата мира Ховард Тёугбёль, призер этапов Кубка мира Пол Голберг, трехкратный чемпион мира Ханс Холунн и Сиверт Вииг.

В женских соревнованиях сборную Норвегии представят олимпийская чемпионка Тереза Йохауг, олимпийская чемпионка Майкен Фалла, двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Остберг, пятикратная чемпионка мира Хейди Венг, Ане Стенсет, призер этапа Кубка мира Анна Свендсен, чемпионка мира среди юниорок Матильда Мирвольд, чемпионка мира Тириль Венг, Анне Калва, чемпионка мира среди юниорок Лотта Венг и двукратная олимпийская чемпионка Рангхильд Хага.

Первый этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 ноября в финской Руке.