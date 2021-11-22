Хачатурянц обсудил с клубами РПЛ взаимодействие с Роспотребнадзором

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц предложил клубам обращаться в лигу по содействию в диалоге с Роспотребнадзором. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В понедельник в Москве состоялось заседание общего собрания РПЛ.

Сообщается, что Хачатурянц предложил клубам предварительно обращаться в лигу по содействию в диалоге с ведомством. В коммуникации с управлением Роспотребнадзора по Москве РПЛ будет взаимодействовать вместе с руководством РФС, а в региональные отделения обращаться напрямую.

На заседании Хачатурянц представил проект концепции стратегического развития РПЛ. В документе перечислен ряд направлений, ориентированных на становление премьер-лиги как конкурентоспособного и привлекательного турнира. Концепция предусматривает создание стратегии развития РПЛ. На всю работу выделен срок в три-четыре месяца, формирование стратегии планируется завершить до конца марта 2022 года.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о внесении поправки, позволяющей отложить запрет на регистрацию игроков до рассмотрения вопроса всеми органами. Клубы не приняли единогласного решения и взяли время до конца месяца на выработку своих позиций по данному вопросу.