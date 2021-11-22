Хачатурянц: РПЛ намерена изменить структуру управления лигой

В понедельник в Москве состоялось заседание общего собрания РПЛ.

"Нужно изменить структуру управления лигой. Будет введено понятие "проектный менеджер", - сообщил Хачатурянц. - В результате согласования концепции будет создано четыре-пять проектов, у каждого будет проектный менеджер. Они будут отвечать передо мной".

"Кто будут менеджерами? Сейчас в лиге есть люди, которые отвечают за организацию чемпионата, безопасность. Я говорю о новых вызовах, которые будут утверждены через несколько месяцев, - отметил новый глава РПЛ. - Они будут управляться менеджерами".

Хачатурянц также считает необходимым повышение конкурентоспособности лиги: "Проблем много, они очень разные, в первую очередь, то, о чем я заявил в стратегии, - мы хотим повысить конкурентоспособность лиги по очень многим позициям. Конкурентоспособность лиги связана с конкурентностью футболистов, сборной, выступления клубов в еврокубках".

На заседании Хачатурянц представил проект концепции стратегического развития РПЛ, в котором был перечислен ряд направлений, ориентированных на становление премьер-лиги как конкурентоспособного и привлекательного турнира. Концепция предусматривает создание стратегии развития РПЛ, на ее реализацию выделен срок в три-четыре месяца, а формирование стратегии планируется завершить до конца марта 2022 года.