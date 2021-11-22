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Футбол в России

Хачатурянц: российская премьер-лига будет бороться за увеличение охвата аудитории

Глава РПЛ отметил, что нужно привлечь качественно другой слой населения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) будет бороться за увеличение охвата аудитории. Об этом журналистом заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

"Мы в том числе конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу в стране возросло. Конкурируем, чтобы привлечь качественно другой слой населения. Беспокоит, что подростки играют в футбол во дворе, но не интересуются РПЛ. Будем бороться за увеличение охвата, за зрелищность", - сказал Хачатурянц.

"Конкретный KPI назвать не готов, он будет указан в стратегии. Нам бы хотелось расширить аудиторию. Вряд ли мы сможем конкурировать с аудиторией Большого театра. Но есть люди, которые с одинаковым пиететом относятся и к первому, и ко второму", - добавил Хачатурянц.

В понедельник в Москве состоялось заседание общего собрания РПЛ. На нем Хачатурянц представил проект концепции стратегического развития РПЛ, в котором был перечислен ряд направлений, ориентированных на становление премьер-лиги как конкурентоспособного и привлекательного турнира. Концепция предусматривает создание стратегии развития РПЛ, на ее реализацию выделен срок в три-четыре месяца, а формирование стратегии планируется завершить до конца марта 2022 года.

Теги
Российский футболХачатурянц, Ашот Рафаилович
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