Хачатурянц призвал сделать получение Fan ID максимально прозрачным

В понедельник Хачатурянц был единогласно избран на пост президента РПЛ. В середине ноября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Получение паспорта болельщика (Fan ID) должно быть максимально понятным и прозрачным. Об этом журналистам заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.

"Прошло первое слушание, это была инициатива правительства, - сказал Хачатурянц. - Сейчас наша задача - максимально довести до людей, которые будут принимать решения, условия, при которых мы не потеряем наших зрителей. Нужно сделать систему получения прозрачной, доступной, иметь переходный период, чтобы это не сказалось на посещаемости. Есть положительный опыт использования Fan ID на чемпионате мира".

"Задача - сделать этот процесс максимально понятным и открытым. У нас еще есть время для того, чтобы мнение всех клубов довести до людей, которые будут принимать решения", - добавил глава РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин допустил, что законопроект о введении паспорта болельщика может быть принят до конца 2021 года.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.